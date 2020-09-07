07 Eylül 2020 Pazartesi 14:23 | Son Güncelleme:
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Bakan Pakdemirli: Yangını henüz kontrol altına alamadık
Son Dakika Haberleri.. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Hatay'da meydana gelen yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Hatay'da meydana gelen yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Pakdemirli; "Yangını henüz kontrol altına alamadık. Çok zor bir coğrafyada çalışmaları yürütüyoruz." dedi.
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