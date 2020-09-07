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  3. Bakan Pakdemirli: Yangını henüz kontrol altına alamadık
07 Eylül 2020 Pazartesi 14:23 | Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli: Yangını henüz kontrol altına alamadık

Bakan Pakdemirli: Yangını henüz kontrol altına alamadık

Son Dakika Haberleri.. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Hatay'da meydana gelen yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Hatay'da meydana gelen yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Pakdemirli; "Yangını henüz kontrol altına alamadık. Çok zor bir coğrafyada çalışmaları yürütüyoruz." dedi.


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