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  3. Bakan Pakdemirli: Yağışlar akşama kadar devam edecek
23 Ağustos 2020 Pazar 10:04 | Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli: Yağışlar akşama kadar devam edecek

Bakan Pakdemirli: Yağışlar akşama kadar devam edecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Bakan Pakdemirli, bölgedeki yağışların Trabzon, Rize ve Artvin'de akşama kadar sürmesini beklediklerini açıkladı. Pakdemirli, "Maalesef dün alınan yağış uzun yılların, ağustos ayı ortalamasının bir buçuk mislinin bir günde yağması sebebiyle bunları yaşadık" dedi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Arama- kurtarma faaliyetleri için tüm ekiplerin seferber durumda olduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bölgedeki gelişmeleri ilgili birimlerimizle yakından takip ediyoruz. Giresun’da dün sabah saatlerinden itibaren görülen gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde etkili oldu. 16.00-21.00 aralığında şiddetlenen yağış 5 saatlik periyotta yer yer metrekare başına 100 kilogramı aşmıştır. Bölgedeki yağışların Trabzon, Rize ve Artvin’de pazar akşamına kadar sürmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın, üreticilerimizin daha tedbirli olması ve hassasiyet göstermesi özellikle önem arz ediyor."
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