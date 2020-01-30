Bakan Pakdemirli: Su kaynaklarının korunması için Ulusal Su Planı hazırlanacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Tohumdan sofraya aşamaların izlenebileceği dijital bir sistemle arz-talep dengesi ve üretim planlaması sağlanacak" dedi. Pakdemirli, ayrıca "Suyun tek elden yönetilmesi, tasarruflu kullanılması ve su kaynaklarının korunması için Ulusal Su Planı hazırlanacak" açıklamasında bulundu.

AA