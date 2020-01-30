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  3. Bakan Pakdemirli: Su kaynaklarının korunması için Ulusal Su Planı hazırlanacak

Bakan Pakdemirli: Su kaynaklarının korunması için Ulusal Su Planı hazırlanacak

Bakan Pakdemirli: Su kaynaklarının korunması için Ulusal Su Planı hazırlanacak

Bakan Pakdemirli: "Suyun tek elden yönetilmesi, tasarruflu kullanılması ve su kaynaklarının korunması için Ulusal Su Planı hazırlanacak."

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Tohumdan sofraya aşamaların izlenebileceği dijital bir sistemle arz-talep dengesi ve üretim planlaması sağlanacak" dedi. Pakdemirli, ayrıca "Suyun tek elden yönetilmesi, tasarruflu kullanılması ve su kaynaklarının korunması için Ulusal Su Planı hazırlanacak" açıklamasında bulundu.

AA


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