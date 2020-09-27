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  • Bakan Pakdemirli duyurdu: Söke'deki orman yangını kontrol altına alındı
27 Eylül 2020 Pazar 10:25 | Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli duyurdu: Söke'deki orman yangını kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli duyurdu: Söke'deki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Aydın Söke'deki orman yangını ekiplerimizin yoğun çalışmalarıyla kontrol altına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın'ın Söke ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda başlayan, rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Pakdemirli, Güllübahçe yolundaki eski atış poligonu yakınlarında makilik bölgede başlayan, rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana, oradan da ormana sıçrayan yangına ilişkin açıklama yaptı.

Pakdemirli, "Aydın Söke'deki orman yangını, ekiplerimizin yoğun çalışmalarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Hızı 90 km’yi bulan rüzgara rağmen büyük bir özveri ile yangını kontrol altına alan ekip arkadaşlarımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Dün saat 15.00 sıralarında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılmış, yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle 90 ev tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Yangına İzmir ve Muğla'daki Orman Bölge müdürlüklerine bağlı 6 helikopter, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankeri ve 4 dozerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahale etmişti. Söndürme çalışmaları gece de karadan devam etmişti.

Öte yandan bölgeden tahliye edilenlerin, yangının kontrol altına alınmasıyla evlerine dönmeye başladığı belirtildi.

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