Bakan Pakdemirli: Ramazanda 4 milyon liranın üzerinde ceza kestik

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Bayramların, sevinç ve mutluluk içinde kutlanan, hasret giderilen, birlik ve beraberliği sembolize eden özel günler olduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Pandemi nedeniyle ne yazık ki bu yıl mahzun geçirdiğimiz ramazan ayının ardından kavuştuğumuz bayramı da buruk bir şekilde kutlayacağız. Tüm dünyayı etkilemeye devam eden koronavirüs salgını, gıda ve tarımın önemini ve stratejik değerini de bir kez daha göstermiştir. Bakanlık olarak aldığımız hızlı ve etkili tedbirler sayesinde salgın sürecinde ve ramazan ayı boyunca gıda üretimi ve temini konusunda hiçbir sorun yaşamadık. Bu süreçte üreticilerimizi kollama, tüketicilerimizi koruma gayreti içinde olduk. Market raflarımız boşalmadan hemen yeniden dolabildi. Bunun için çiftçilerimize, yetiştiricilerimize ve sektör paydaşlarına teşekkür ediyorum. Üreten, emek veren, alın teri döken çiftçilerimizin hep yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Yılın ilk 5 ayında 12,4 milyar lira tarım desteği ödemesi yaptık. Bu yıl içinde ödeyeceğimiz toplam destek miktarı ise 22 milyar lira olacak."

'4 MİLYON LİRA CEZA KESTİK'

Çeşitli nedenlerle ekilmeyen ya da nadasa bırakılan alanları üretime kazandırmak amacıyla 21 ilde çiftçilere yüzde 75 hibe destekli tohum dağıtımı yaptıklarını belirterek, yapılan gıda denetimlerine değinen Bakan Pakdemirli, şunları ifade etti:

"Tarımda sürdürülebilirliği sağlamak için aldığımız tedbirlerin yanında üretilen ürünlerin sağlıklı bir şekilde sofralarımıza ulaşması için de gece gündüz demeden gıda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Ramazan ayı boyunca özellikle tüketimi artan ürünler başta olmak üzere gıda üretim ve satışının yapıldığı iş yerlerine yönelik denetimlerimize ağırlık verdik. Bu kapsamda, gıda üretim yerlerinde 15 bin 798, satış ve toplu tüketim yerlerinde 45 bin 938 olmak üzere toplam 61 bin 736 denetim gerçekleştirdik. Kurallara uygun olmayan işletmelere 4 milyon liranın üzerinde idari para cezası kestik."

(DHA)