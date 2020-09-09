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  3. Bakan Pakdemirli: Hatay'daki orman yangın kontrol altına alındı
09 Eylül 2020 Çarşamba 10:12 | Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli: Hatay'daki orman yangın kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli: Hatay'daki orman yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınıyla ilgili açıklamada bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da 5 gündür süren orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle:

150 km sahanın içinde yeni yol açmak zorunda kaldık. Koşulları zor olan bir arazide çalıştık.

5 aracımız kaza yaptı, 15 işçimiz hafif yaralı.

İlk 2 gün yerleşim yerlerinin tehdidini bertaraf etmek durumundaydık. Onun için biraz daha yangınla mücadelemiz biraz daha uzadı.

Kuzey batıya yüklenmemiz çok önemliydi. Çok daha erken sonuç alabilirdik. Kuzey batı tarafını geçirseydik, Belen ve Arsus ilçelerinin de ciddi risk altına girmesi söz konusu olabilirdi. Bunu da arkadaşlarımız engellemiş oldu.

Uzun süren musibetlerden hepimizin alacağı dersler var. Orman teşkilatımızın da alacağı dersler var.

İHA'ların vazgeçilmez olduğunu gördük.

Vatandaşlarımıza bir kez daha özellikle ormanlar ve ormanlık alanlarla ilgili uyarıyoruz. Ağaçların yetişmesi yıllar alıyor.

Elbette biz burayı ağaçlandıracağız. Yaban hayat da etkileniyor.

Alo 177'yi vatandaşımıza tekrar hatırlatalım.

Ayrıntılar geliyor...

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