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  3. Bakan Pakdemirli: Gerekirse devlet olarak biz alırız

Bakan Pakdemirli: Gerekirse devlet olarak biz alırız

Bakan Pakdemirli: Gerekirse devlet olarak biz alırız

Son Dakika Haberleri.. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamasında, "Kimse merak etmesin, tedirgin olmasın, siz ekmeye, biçmeye, güvenle üretmeye devam edin. Ürününüz tarlada, serada, etiniz, sütünüz ise elinizde kalmayacak. Gerekirse devlet olarak biz girer alım yaparız." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Kimse merak etmesin, tedirgin olmasın, siz ekmeye, biçmeye, güvenle üretmeye devam edin. Ürününüz tarlada, serada, etiniz, sütünüz ise elinizde kalmayacak. Gerekirse devlet olarak biz girer alım yaparız.

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