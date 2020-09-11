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  • Bakan Pakdemirli G20 Tarım ve Su Bakanları toplantısına katılacak
11 Eylül 2020 Cuma 15:24 | Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli G20 Tarım ve Su Bakanları toplantısına katılacak

Bakan Pakdemirli G20 Tarım ve Su Bakanları toplantısına katılacak
AA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Suudi Arabistan'ın başkanlığında yarın video konferans yöntemiyle yapılacak G20 Tarım ve Su Bakanları toplantısına katılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Suudi Arabistan'ın başkanlığında yarın video konferans yöntemiyle yapılacak G20 Tarım ve Su Bakanları toplantısına katılacak.

AA'da yer alan habere göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada Pakdemirli'nin, toplantının "Tarım ve Su" temalı oturumunda mevkidaşlarına hitaben bir konuşma yapacağı bildirildi. 

Rusya, Çin, ABD, Almanya, Fransa, Güney Kore, Hindistan ve Güney Afrika gibi ülkelerden bakan ve bakan yardımcıları düzeyinde katılım sağlanacak toplantıda, Türkiye'nin kendi G20 dönem başkanlığında başlattığı "Gıda Kaybının ve İsrafının Önlenmesi" konusu da ele alınacak.

Toplantı sonunda, gıda güvenliği, beslenme, kırsal kalkınma, tarımda dijitalleşme ve sürdürülebilir su yönetimi gibi konularla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında G20 ülkelerinin alabileceği önlemlere ilişkin ortak bir bildirinin imzalanması bekleniyor.

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