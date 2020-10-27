27 Ekim 2020 Salı 15:05 | Son Güncelleme:
Bakan Pakdemirli: Cumhuriyetin ilk 70 yılında yapılan baraj sayısının tam 2 katını inşa ettik
Son Dakika Haberleri.. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 18 yılsa tam 585 adet baraj inşa ettiklerini belirterek, "Bu oran, Cumhuriyetin ilk 70 yılında yapılan baraj sayısının tam 2 katıdır!" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 18 yılsa tam 585 adet baraj inşa ettiklerini belirterek, "Bu oran, Cumhuriyetin ilk 70 yılında yapılan baraj sayısının tam 2 katıdır!" dedi.