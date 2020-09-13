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  • Bakan Pakdemirli: Adana-Pozantı yangını kontrol altına alınmıştır
13 Eylül 2020 Pazar 10:29 | Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli: Adana-Pozantı yangını kontrol altına alınmıştır

Bakan Pakdemirli: Adana-Pozantı yangını kontrol altına alınmıştır

Adana'nın Pozantı ilçesinde 9 Eylül'de başlayan yangın, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bugün yaptığı açıklamayla 5 gün sonra söndürüldü.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Adana-Pozantı yangını kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları sürüyor. An itibariyle aktif hiçbir yangınımız kalmamıştır.

VALİ ELBAN'DAN AÇIKLAMA

Adana Valisi Süleyman Elban, yaptığı açıklamada, Pozantı’da 9 Eylül Çarşamba günü çıkan ve kanyon içinde 5 gündür devam eden yangına 1 uçak, 13 helikopter, 93 arazöz, 6 dozer, 350 işçi ve 50 teknik personel olmak üzere toplam 400 personelin müdahale ettiğini belirtti.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alındığını açıklayan Vali Elban, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

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