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  • Bakan Pakdemirli açıkladı: Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
28 Ekim 2020 Çarşamba 12:11 | Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli açıkladı: Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli açıkladı: Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Son Dakika Haberleri.. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün başlayan orman yangınına ilişkin açıklama yaptı.

Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınıla ilgili şunları söyledi:

"İlk müdahalemizle birlikte yoğun bir mücadele verildi. Tüm teknolojik imkanları kullandık. En büyük hazinemiz tabii ki insan kaynağımız ve değerli orman teşkilatımız ama kullanmış olduğumuz makine teçhizat açısından da bunları da tekrar hatırlatmak isterim, 166 arazöz, 15 dozer, 700 işçi ve ayrı ayrı 3 kurumun İHA'larını da dün akşam kullandık."

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "3 mahallede maddi hasarımız var. Birincisi Akarca Mahallesi, 5 ev ve bir cami etkilendi. Sarıseki Mahallesi'nde 2 ev ve bir ağıl etkilendi. Azganlık Mahallesi'nde de 3 ev bir ağıl etkilendi. Hasar tespiti sonrasında da hasarlarımız İskenderun Belediyemiz ve valiliğimiz tarafından karşılanacak." diyekonuştu.

Bakan Pakdemirli,"Yanan alanlar temizlik çalışmasının ardından tekrar ağaçlandırılacak." dedi.

"Sevindirici olan taraf can kaybımız yok"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Dün elinde benzin bidonu bulunan ve aracının arızalandığını söyleyen 2 kişi, güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. Sorguları yapıldıktan sonra da savcılık tarafından serbest bırakıldı. Ayrıca dün Hatay Yayladağı'nda çıkan ve söndürülen kırsaldaki yangının şüphelisi 2 kişi de tespit edildi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındılar. Bu kişilerin soruşturmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, "Sevindirici olan taraf can kaybımız yok ama her zaman söylediğimiz gibi ormanlarda sadece ağaç yanmıyor. Ormanlarda da yaban hayatıyla ilgili tamir edilemez veya çok uzun zamanda tamir edilebilecek durumlar ortaya çıkabiliyor." diye konuştu.

<p>Mersin Anamur'da ilçesindeki çıkan yangınla ilgili yapılan son dakika açıklamasına göre, 50 hane

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