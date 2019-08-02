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  3. Bakan Kurum'dan son dakika Salda Gölü açıklaması: Hiçbir yapılaşma olmayacak

Bakan Kurum'dan son dakika Salda Gölü açıklaması: Hiçbir yapılaşma olmayacak

Bakan Kurum'dan son dakika Salda Gölü açıklaması: Hiçbir yapılaşma olmayacak

Bakan Kurum, Salda Gölü'ne millet bahçesi yapılmasına ilişkin, "Özel koruma bölgesinde hiçbir yapılaşma olmayacak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sakarya'da, Salda Gölü ile ilgili açıklamalarda bulunuyor.
 
Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:
 
''Salda'ya ilişkin millet bahçesi ihalemizin sürecini başlattık. Gündem olan millet bahçesi ile alakalı geçmişini ve ne yapmak istediğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde 2023 şehirleri kapsamında yapacağımız her projeyi yaparken doğayı nasıl koruruz diye düşünerek hareket ediyoruz. 6 ay önce Burdur'umuza gittiğimizde Salda'yı ziyaret ettik.''
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