Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması: Herhangi bir yapılaşmaya izin verilmemiştir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından Salda Gölü'yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, yapılan çalışmayla göl yüzeyi ve çevresinde herhangi bir yapılaşmaya izin verilmediğini, aksine daha önce ilçe belediyesince onaylanan planlardaki yoğunluklar ve nüfus projeksiyonunun yüzde 30 oranında azaltıldığını kaydetti.

Salda Gölü ve çevresini Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildiğini hatırlatan Bakan Kurum, "Salda Gölü ve çevresini geleceğe en güzel haliyle taşımak için koruma eksenli çalışmalarımız kapsamında nazım planımızı hazırladık" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki maden ocaklarının da sonlandırılacağını aktaran Kurum, şu ifadelere yer verdi:

"Hazırladığımız plan çerçevesinde Salda Gölü çevresindeki doğal alanları muhafaza ederek, bölgenin güzelliğini öne çıkaracak bisiklet ve yürüyüş rotaları planlanmıştır."

ÖÇK ilanı ile her türlü faaliyetin kontrol edildiğini, çevre köylerde vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin giderildiğini ifade eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kırsal nitelikli ekoturizm faaliyetlerinin köylere yönlendirilmesi hedeflenerek, kırsal kalkınmanın sağlanması amaçlanmıştır."

Hazırlanan plan çerçevesinde Salda Gölü çevresinde doğal alanların muhafaza edildiğini söyleyen Kurum, sözlerini şu cümlelerle sonlandırdı:

"Salda ve çevresini bütüncül olarak ele alan, gölü besleyen su kaynaklarını, orman, mera ve tarım arazilerini korumayı amaçlayan bu çalışmayla Salda’yı bembeyaz kumsalları, turkuaz rengiyle en doğal haliyle gelecek nesillere taşıyacağız. #SaldaHepGüzelKalacak"