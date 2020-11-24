Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması: 2 bin 500 adet konutu teslime hazır hale getirdik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, sosyal medya hesabı Twitter'dan kentsel dönüşüm ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Elazığ'da 6.8 şiddetinde meydana gelen depremin ardından kentte çok sayıda konut yıkılmış ve ağır hsar görmüştü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı aracılığıyla şehirde bazı projeleri sıfırdan başlatmış devam eden projelerin ise hızlandırılmasını sağlamıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum çalışmalara dair son durumu aktardı.

Çevre ve Şehircilik Bakan Murat Kurum yaklaşık 10 aydır devam eden kentsel dönüşüm projelerinin hangi aşamada olduklarına dair bilgi verdi. Bakan Kurum kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden konuya dair yaptığı açıklamasında bir yıl dolmadan bazı projelerin tamamlandığını açıkladı.

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında konutların vatandaşlara teslim edileceğini ifade eden Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

24 Ocak’ta Elazığ'daki depremin ardından Elazığ tarihinin en büyük deprem dönüşüm seferberliğini başlatmış, 1 yıl bitmeden etaplar halinde yeni konutlarımızı afetzede vatandaşlarımıza teslim edeceğimizin sözünü vermiştik. Hamdolsun bugün bu sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz.