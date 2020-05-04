Bakan Kurum'dan imara aykırı binalarda yıkım açıklaması

Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından imara aykırı bina yıkımlarıyla ilgili açıklamalar da bulundu

"KAÇAK YAPIYLA MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Yapı sahiplerine idari para cezaları uyguladık diyen Bakan Kurum, "Yerel yönetimlerimizden beklentimiz, başta korunan alanlarımız olmak üzere imara aykırı yapılarla ilgili gerekli idari işlemi kararlılıkla yapmaları. Kaçak yapıyla mücadeleyi belediyelerimizle birlikte yürüteceğiz. Doğal güzelliklerimizi geleceğe en güzel haliyle bırakacağız." dedi

"YIKILACAĞI SÖZÜNÜ VERMİŞTİK"

Kurum, "Geçtiğimiz yıl 2 kez ziyaret ettiğimiz Bodrum'da, kıyı ve koylarda denetimler gerçekleştirmiş, imara aykırılıklar taşıyan yapıların yıkılacağı sözünü vermiştik. Muğla'da 18 projede 499 yapının yıkımını tamamladık, yapı sahiplerine idari para cezaları uyguladık. Son olarak dünyada nadir türlerden biri sayılan Akdeniz foklarının evi Bodrum Küdür Yarımadası'nın koruma statüsü arttırılarak Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilmesiyle birlikte buradaki plaj işletmeleri ve iskelelerin yıkımını gerçekleştirdik." dedi