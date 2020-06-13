13 Haziran 2020 Cumartesi 14:12 | Son Güncelleme:
Bakan Kurum'dan Haliç açıklaması: İBB yardım isterse destek veririz
Son Dakika Haberleri.. Bakan Kurum; Haliç'teki görüntüler içimizi sızlatıyor. Haliç'in hali içler acısı. İBB yardım isterse destek veririz.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder Yenileme ve Dönüşüm Alanı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum: "(Ayder Yaylası) Vatandaşlarımızla görüşmek suretiyle gönüllü bir dönüşüm sürecini başlatacağız" dedi.
Haliç'te değişen suyun rengiyle ilgili de açıklama yağan Bakan Kurum;" Haliç'teki görüntüler içimizi sızlatıyor. Haliç'in hali içler acısı. İBB yardım isterse destek veririz." dedi.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız