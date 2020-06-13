Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8191
  • 7,6779
  • 379.357
  • 109835
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan Kurum'dan Haliç açıklaması: İBB yardım isterse destek veririz
13 Haziran 2020 Cumartesi 14:12 | Son Güncelleme:

Bakan Kurum'dan Haliç açıklaması: İBB yardım isterse destek veririz

Bakan Kurum'dan Haliç açıklaması: İBB yardım isterse destek veririz

Son Dakika Haberleri.. Bakan Kurum; Haliç'teki görüntüler içimizi sızlatıyor. Haliç'in hali içler acısı. İBB yardım isterse destek veririz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder Yenileme ve Dönüşüm Alanı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum: "(Ayder Yaylası) Vatandaşlarımızla görüşmek suretiyle gönüllü bir dönüşüm sürecini başlatacağız"  dedi.

Haliç'te değişen suyun rengiyle ilgili de açıklama yağan Bakan Kurum;" Haliç'teki görüntüler içimizi sızlatıyor. Haliç'in hali içler acısı. İBB yardım isterse destek veririz." dedi.

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız
Nikah merasimlerinde uygulanacak tedbirler yayımlandı
Bahriye subayının fedakarlığı duygulandırdı: Bakan Akar arayarak tebrik etti
NUN Okulları kabul süreci Haziran'da!
Antalya'da şüpheli ölüm! DJ bu halde bulundu
2-1'lik maçtan sonra transfer bombası! İşte yeni teknik direktör
Suriye sınırında yangın çıktı!

Suriye sınırında yangın çıktı!

Survivor'da yürekler ağza geldi! Nisa 3 metre yükseklikten düşt&#

Survivor'da yürekler ağza geldi! Nisa 3 metre yükseklikten düştü, Elif hastanelik oldu!

TSK'dan Akdeniz'de 'gövde gösterisi'

TSK'dan Akdeniz'de ''gövde gösterisi''

Havadan görüntülendi: Burası Roma değil Mersin

Havadan görüntülendi: Burası Roma değil Mersin