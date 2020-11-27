Bakan Kurum'dan Giresun açıklaması: Kentsel dönüşüm çalışmalarına başladık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Giresun'da gerçekleşen sel felaketin ardından kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, "Giresun Doğankent’te 156 konut ve 70 dükkandan oluşan kentsel dönüşüm projemizin çalışmalarına başladık. İlçemizi ziyaretimizde vatandaşlarımızla bir araya gelerek çalışmalarımız hakkında kendilerine bilgi verdik." açıklamalarında bulundu.

Kurum, "Yeni Dereli projemiz, Merkez ilçe ve Doğankent’teki kentsel dönüşüm çalışmalarımız, köy konutlarımız, dere güzergahındaki rekreasyon alanı ve millet bahçesi projelerimiz ile şehrimize değer katıyoruz." dedi.