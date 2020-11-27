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  • Bakan Kurum'dan Giresun açıklaması: Kentsel dönüşüm çalışmalarına başladık
27 Kasım 2020 Cuma 19:18 | Son Güncelleme:

Bakan Kurum'dan Giresun açıklaması: Kentsel dönüşüm çalışmalarına başladık

Bakan Kurum'dan Giresun açıklaması: Kentsel dönüşüm çalışmalarına başladık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından, Giresun'daki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Kurum, "Doğankent'te 156 konut ve 70 dükkandan oluşan kentsel dönüşüm projemizin çalışmalarına başladık." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Giresun'da gerçekleşen sel felaketin ardından kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, "Giresun Doğankent’te 156 konut ve 70 dükkandan oluşan kentsel dönüşüm projemizin çalışmalarına başladık. İlçemizi ziyaretimizde vatandaşlarımızla bir araya gelerek çalışmalarımız hakkında kendilerine bilgi verdik." açıklamalarında bulundu.

Kurum, "Yeni Dereli projemiz, Merkez ilçe ve Doğankent’teki kentsel dönüşüm çalışmalarımız, köy konutlarımız, dere güzergahındaki rekreasyon alanı ve millet bahçesi projelerimiz ile şehrimize değer katıyoruz." dedi.

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