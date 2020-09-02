Bakan Kurum'dan Giresun açıklaması: Dereli'yi yeniden inşa edeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'da durum değerlendirmelerinde bulundu.

Bakan Kurum, "(Giresun'daki sel) Vatandaşlarımızın sağlam, güvenli konutlarında, yürüyüş yollarında, yeşil alanlarında yaşayabileceği yeni bir Dereli'nin inşasını hep birlikte gerçekleştirip 2021 yılı bitmeden de kendilerine teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.