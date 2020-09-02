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  3. Bakan Kurum'dan Giresun açıklaması: Dereli'yi yeniden inşa edeceğiz
02 Eylül 2020 Çarşamba 15:25 | Son Güncelleme:

Bakan Kurum'dan Giresun açıklaması: Dereli'yi yeniden inşa edeceğiz

Bakan Kurum'dan Giresun açıklaması: Dereli'yi yeniden inşa edeceğiz

Son Dakika Haberleri.. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) En geç 1 yıl içerisinde yeni Dereli'yi inşa etmiş olacağız."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'da durum değerlendirmelerinde bulundu.

Bakan Kurum, "(Giresun'daki sel) Vatandaşlarımızın sağlam, güvenli konutlarında, yürüyüş yollarında, yeşil alanlarında yaşayabileceği yeni bir Dereli'nin inşasını hep birlikte gerçekleştirip 2021 yılı bitmeden de kendilerine teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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