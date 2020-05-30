Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8223
  • 7,5691
  • 379.237
  • 105520
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan Kurum'dan açıklama: Dünyaya örnek olacak
30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:17 | Son Güncelleme:

Bakan Kurum'dan açıklama: Dünyaya örnek olacak

Bakan Kurum'dan açıklama: Dünyaya örnek olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bu çalışma gerçekten yeni Elazığ için Türkiye'ye ve dünyaya örnek gösterilebilecek." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Elazığ'da yaklaşık 19 bin 300 bağımsız bölümden oluşan konut çalışmasını başlattık ve bu çalışma gerçekten yeni Elazığ için Türkiye'ye ve dünyaya örnek gösterilebilecek. Depremin hemen ardından başlayan çalışmayla konutlar bir yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edilecek."


Bakan Kurum'dan açıklama: Dünyaya örnek olacak
MSB paylaştı! NATO uçağına yakıt ikmali
Bakan Koca duyurdu! 'Yarın büyük gün'
Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderen provokatör yakalandı
Alacağı araç için kapora yerine öyle bir şey gönderdi ki... 'Hesabımda 14 TL bırakmışlar'
Fatih sondaj gemisi Karadeniz seferine hazır

Fatih sondaj gemisi Karadeniz seferine hazır

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Hülya Avşar İbrahim Tatlıses'i aradı, gözyaşları sel oldu!

Saç dökülmesini durduruyor!