Bakan Kurum açıkladı! 6 termik santral kapatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde;

- 5 Termik santral tamamen, 1 termik santral kısmi olarak kapatıldı.

- Burada Soma'nın özel bir durumu söz konusu var. Mevcut termik santralden 12 bin konut ısınma ihtiyacını karşılıyorlar. Aldığımız kararla Soma Termik Santralinin 4 ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca müsaade edilecek.

- Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı termik santralleri tamamen, Manisa Soma Termik Santrali ise kısmi olarak kapatılmıştır.

- Kapatılan termik santrallerin yönetimleri, gerekli çevresel yatırımları tamamlamadıkları sürece faaliyete geçmelerine izin verilmeyecek.

BAKAN DÖNMEZ: GEREKEN TEDBİRLER ALINDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in açıklamaları şöyle;

- Elektrik sıkıntısı yaşanmaması için tüm önlemler alındı.

- 13 santralin 7'si elektrik üretimlerine devam edecek. Üretimin belli bir süre son bulması işleyişi engellemeyecek. Dolayısı ile burada herhangi bir arz sıkıntısı yaşamayacağız.

- Bildiğiniz gibi bu piyasalar uzun süredir serbestleşti. Yüzde 20'si buradan %80'ni özel sektörden üretiyoruz. Yeni yapılan tesislerde çevre için herhangi bir sıkıntı yok. Diğer yapılan tesisler geçmişte yapılmış günümüz şartlarına uyumsuzluk yaratmıştı.

- Kaynak çeşitliliğimiz günden güne artıyor. Böyle bir olayı 2000'lerin başında karşılaşsaydık. Kaç gün elektriksiz kalacağız bunu tartışıyor olurduk. Bugün böyle bir şey söz konusu değil. Bu sektöre girenler kurallara uymasını bekliyoruz.

- Çevre uyumunda bu tesislerin gecikmesi söz konusu olursa gereken şekilde davranmaktan kaçınmayacağız.

SORU CEVAP

Bakan Kurum:

Termik santraller hemen kapatılacak işlem yapılacak tesisler değiller. Kapatılması biraz zaman alınır. Dün 12 itibariyle gerekli yazıları gönderdik. Gerekli kapatma işlemleri başlatıldı. Bizde sizin karşınıza geldiğimizde hangi tesisin kapatıldığı hangisinin izin aldığının yapılan işlemlerin ardından öğrenerek sizlerin karşınıza çıktık. Bu noktada vatandaşımızın sağlığını ilgilendiren her konuda gerekli adımı atacağız. Attığımız her adımda vatandaşımızın sağlığı en önemlisidir.

Bakan Dönmez:

İşçinin mağdur edilmemesi adına görüşmelerimiz sürüyor. Olumsuzluk yaşanmaması adına bu süreci yakından takip edeceğimizi söylemek isterim.

KANAL İSTANBUL REFERANDUMA GİDECEK Mİ?

Bakan Kurum:

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle dijitalleşme sürecini başlattık. Projemizi yönetmek adına dijitalleşme sürecine hız verdik. Tüm ülkedeki verileri tek ağda toplacak ve vatandaşlarımız bundan faydalanacaktır. Haciz ve evrak akışı hızlandıracak adımları buradan yapabilecekler.

Kanal İstanbul sürecine ilişkin çevre planımızı tamamladık ve açıkladık. Buraya yeni nufüs olarak 500 bin aşmayacak. Referandum konusuna gelecek olursak. 2011 yılında Cumhurbaşkanımız projeyi halka sundular. Cumhurbaşkanımız 1994 yılında bu projeye başlamış ve gelişmeleri kaydedilmiştir. İstanbullu vatandaşlarımız hiç merak etmesin biz yapmış olduğumuz tüm projelerde halkımızın geleceğini düşünecek işler yaptık. Sormak lazım onlar hangi projelerinde milletimize danışmışlardır. Biz 2011 yılında vatandaşımıza sunduk, 18 yıllık iktidarımız konusunda desteğini hep vermiştir.