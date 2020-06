Bakan Kurum: Sahada fiilen 116 bin konutun dönüşümünü gerçekleştiriyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de devam ettiğini belirterek, "Pandemi sürecinde titizliğe, sosyal mesafeye uymak suretiyle çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdürdük. İnşaatlarımız bitme aşamasına geldi. Elazığ'da 24 bin konut üretiyoruz. Yıl sonuna kadar etaplar halinde yine bu konutların teslimlerini gerçekleştireceğiz." dedi.

Programında değişiklik olan Bakan Kurum, ilk ziyaretini Esenler'deki Güney Rezerv Konut Projesi alanına gerçekleştirdi.

Yapımı tamamlanan binaları, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile inceleyen Kurum, daha sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her ilinde kentsel dönüşüm çalışmaları yürütüldüğünü anımsattı.

Dönüştürülmesi gereken acil öncelikli 1 milyon konut için süratli bir biçimde çalıştıklarını vurgulayan Kurum, "Yapmış olduğumuz konutlar, zemin artı 3-4 örneğinde gördüğümüz gibi yatay mimari esaslı, yürüyüş yollarının, bisiklet yollarının her türlü yaşam alanlarının olduğu projeler olarak gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Esenler'deki kentsel dönüşüm alanının 8 milyon metrekarelik iki alandan oluştuğunu hatırlatan Kurum, şu ana kadar güney alanında yaklaşık 2 bin 450 bağımsız bölümünün ihalesinin yapıldığını kaydetti.

Bakan Kurum, yıl sonuna kadar Esenler Belediyesi ile ortaklaşa yürüttükleri çalışma çerçevesinde hak sahibi vatandaşlara teslimlere başlayacaklarını vurgulayarak, "Yine haziran ayı içerisinde yaklaşık 1000 civarında konutun ihalesini gerçekleştireceğiz ve toplamda 3 bin 500 konutun ihalesini haziranda bitirmiş olacağız. Bu şu an için tek alanda Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi. Toplamda 60 bin konutu içeriyor." ifadesini kullandı.

"Riskli binalardan 61 bininin yıkımını gerçekleştirdik"

Bakan Murat Kurum, İstanbul'da 63 riskli alanda 35 bin 606 binanın kentsel dönüşüme alındığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Sahada fiilen 116 bin konutun dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede 69 bin riskli bina tespiti yaptık ve bu riskli binalardan 61 bininin de yıkımını gerçekleştirdik. Bizim diğer ilçelerde de devam eden projelerimiz var. Amacımız acil öncelikli dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamak. 5 yıl içerisinde bu dönüşümleri planlıyoruz."

Başlatılan konut kredisi kampanyası ile ilgili gelişmelerin sorulduğu Kurum, dün 500 konutun satışını gerçekleştirdiklerini, bugün aynı şekilde 500 konutun satılacağını öngördüklerini belirtti.

Kurum, "Vatandaşlarımız çok yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Toplamda 4 günde 2 bin 250 konuta ulaşmış durumda. Bu, şunu gösteriyor, ülkemize olan güvenin, geleceğimize olan güvenin en önemli göstergesidir. Bu süreçte vatandaşlarımızın konut almalarını kolaylaştırmak için böyle bir çalışma yapıyoruz. Herhangi bir fırsatçılığı da müsade etmeyeceğiz. Arkadaşlarımız takiplerini yapıyorlar." şeklinde konuştu.

Pandemi sürecinden kentsel dönüşümün etkilenip etkilenmediği sorusuna yanıt veren Kurum, şunları kaydetti:

"Ne sosyal konutta ne de belediyelerimizle yürütmüş olduğumuz altyapı gibi çalışmalarda herhangi bir yavaşlama gerçekleşmedi. Aksine pandemi sürecinde titizliğe, sosyal mesafeye uymak suretiyle çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdürdük. İnşaatlarımız bitme aşamasına geldi. Elazığ'da 24 bin konut üretiyoruz. Yıl sonuna kadar etaplar halinde yine bu konutların teslimlerini gerçekleştireceğiz. İlk konutumuz sekizinci ayın 15'inde Sürsürü Mahallesi'nde bitecek. Virüs süreci inşaatlarımızı, yatırımlarımızı durdurmadı. Söz verdiğimiz şekilde yatırımlarımıza devam ettik."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması

Bakan Kurum, Gaziosmanpaşa'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her yerinde "kentsel dönüşüm" sloganıyla yola çıktıklarını ve İstanbul'un her ilçesinde, Türkiye'nin her şehrinde kentsel dönüşüm projelerini yürüttüklerini söyledi.

Hedeflerinin 5 yıl içinde acil öncelikli dedikleri 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamak olduğunu aktaran Bakan Kurum, "Her yıl 300 bin konutun dönüşümünü yaparak, 5 yıl içinde acil dediğimiz bu yapı stoğunu bir an önce yenilemek istiyoruz. Bu çerçevede İstanbulumuzun hemen hemen her ilçesinde projelerimiz, yatırımlarımız var. Kentsel dönüşüm noktasında vatandaşlarımızla görüşmelerimiz var. Belediyelerimizle birlikte bu süreci yürütüyoruz ve amacımız en kısa zamanda bu yapı stoğunu sağlam güvenli hale getirmektir." diye konuştu.

Dün, Kartal'da olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, "Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın yıkılması neticesinde vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi yıl sonu gelmeden sağlam, güvenli konutların teslimini gerçekleştirdik. Az önce Esenler Belediyemizle birlikte de 65 konutluk Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden bir tanesini yerinde inceledik. Orada da projelerimiz, süreci öngördüğümüz şekilde gidiyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde de yarım kalan inşaatlarla ilgili vatandaşlara söz verdiklerini anlatarak, o sözü tutmak üzere proje çalışmasını başlattıklarını söyledi.

Şu an devam eden 2 bin 800 bağımsız bölümden oluşan projelerinin olduğunu anlatan Kurum, bittiği zaman bunun 4 bin 800 bağımsız proje olacağını söyledi.

Kurum, en az katla sosyal donatıları, yeşil alanları ile örnek bir kentsel dönüşüm uygulamasını Gaziosmanpaşa'da yapacaklarını ifade etti.

"Hedefimiz, hiçbir vatandaşımızın riskli binalarda oturmaması"

İnşaatları yerinde incelediklerini dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

"O noktada hem kalite anlamında hem de buradaki donatı ve eksikleri görmek için bugün buraya geldik. Belediye Başkanımızla ekibimizle birlikte incelemelerimizi yapıyoruz. İnşallah söz verdiğimiz şekilde vatandaşa en yakın zamanda teslimlerini gerçekleştireceğiz. Amacımız, hedefimiz, hiçbir vatandaşımızın riskli binalarda oturmaması. Bu noktada hakikaten 'deprem değil riskli bina öldürür' diyoruz. Bu gerçekle deprem gerçeğiyle de yaşamayı öğrenmek zorundayız. O yüzden tüm vatandaşlarımızdan ricamız, talebimiz, riskli gördüğünü düşündüğü, hissettiği binalarıyla ilgili başvurusunu yapsınlar. İl müdürlüklerimize gidebilirler ve hızlı bir şekilde tespitlerini yapmak ve dönüşüm projelerini vatandaşımıza birlikte hızlı, yerinde, gönüllülük prensipleriyle yapmaya hazırız. Bu çerçevede belediyelerimizle bütün projeleri yürüteceğiz ve 2023'e geldiğimizde inşallah İstanbulumuzda o riskli bina stoğunu azaltmış ve hemen hemen her ilçesinde bir örnek dönüşüm projesi uygulamış olmak istiyoruz. Bu çerçevede, bu anlayışla projelerimizi yürütüyoruz."

