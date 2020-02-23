Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0944
  • 6,6161
  • 322.823
  • 116829
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan Kurum: Kolları sıvadık

Bakan Kurum: Kolları sıvadık

Bakan Kurum: Kolları sıvadık

Bakan Kurum depremin vurduğu Elazığ ve Malatya'daki çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Yerinde yapabileceklerimizi yerinde, yerinde yaparken de zemin artı 4'ü, 5'i geçmeyecek, mahalle kültürü diyeceğimiz, ecdadımızın bize bıraktığı o tarihi, kültürü, medeniyeti yansıtacak, cumbalı, kemerli evleri inşa etmek üzere kollarımızı sıvadık" dedi.

Depremin vurduğu Elazığ ve Malatya'daki çalışmalara ilişkin bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum devam eden projelere ilişkin ayrıntılar verdi. Kurum yaptığı son dakika açıklamasında "Kolları sıvadık" dedi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde;

Elazığ'da yaklaşık 19 bin bağımsız bölümden oluşan konut projelerini başlattık. Yerinde yapabileceklerimizi yerinde, yerinde yaparken de zemin artı 4'ü, 5'i geçmeyecek, mahalle kültürü diyeceğimiz, ecdadımızın bize bıraktığı o tarihi, kültürü, medeniyeti yansıtacak, cumbalı, kemerli evleri inşa etmek üzere kollarımızı sıvadık

(AA)


Murat ve Aslı'nın aşkı tarih oldu!
Ece Erken'e dava açan Talat Bulut'a büyük şok!
Hadise ve Kaan ilişkisinde kriz mi çıktı?
'Asla poz vermem'
Burcu Esmersoy'dan flaş aşk itirafı!

CHP kongresinde kadın delegeye hakaret: Otur lan yerine!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Et döner ve tavuk dönerden sonra balık dönere ilgi yoğun

Sıra dışı kaportacıya gidebilmek için aylar önce randevu alıyorlar