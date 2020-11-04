Bakan Kurum: İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümünü başlatacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan İzmir'de meydana gelen depremle ilgili bir dizi açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İzmir’de yaşanan depremin ardından geçen 113 saat sonunda arama kurtarma çalışmalarımızı tamamladık. Enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmalarını da ivedilikle bitirerek, İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümünü başlatacağız."

Depremde binası hasar gören vatandaşlar için yerinde ve rezerv alanlarında 3 bin konut inşa edileceğini açıklayan Kurum, "Yatay mimari esasıyla, zemin artı 5’i geçmeyecek şekilde projelendirilecek. İzmir'e sağlam, güvenilir ve depreme dayanıklı örnek bir şehirleşme modeli kazandıracağız." dedi.