Bakan Kurum: İnşaat sektörü için yeni bir bahar olacak

Bakan Kurum Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Milletimiz için sağlıklı ve kaliteli yuvalar inşa eden, milli ve yerli kampanyalarımıza destek vererek ülkemiz ekonomisi için elini taşın altına koyan gayrimenkul sektörünün temsilcileriyle bir araya geldik.



Cumhurbaşkanımız Sayın@RTErdogan’ın liderliğinde, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın@BeratAlbayrak’ın destekleriyle dar gelirli vatandaşlarımız için sosyal konutlar inşa ederken yanımızda yer alan sektör temsilcilerimize teşekkür ediyorum.

İnşallah pandemi sonrası inşaat sektörü için yeni bir bahar olacak, firmalarımızın ulusal ve uluslararası alanda hızlı yükselişi devam edecek. Biz de üretirken yerli ve milli malzemeler kullanan, gücünü bu topraklardan alan sektör temsilcilerimizin her zaman destekçisi olacağız.