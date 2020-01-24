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  3. Bakan Kurum: Hem Kırkağaç'ta hem Akhisar'da yüzer konut inşasına başlayacağız

Bakan Kurum: Hem Kırkağaç'ta hem Akhisar'da yüzer konut inşasına başlayacağız

Bakan Kurum: Hem Kırkağaç'ta hem Akhisar'da yüzer konut inşasına başlayacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Akhisar'daki deprem) Yapıları ağır hasar gören vatandaşlarımızın kesin hasar tespit neticeleriyle birlikte TOKİ Başkanlığımızca hem Kırkağaç'ta hem Akhisar'da yüzer konut inşasına başlayacağız." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Manisa'da 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarında 249 binada ağır hasar bulunduğunu duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(Akhisar'daki deprem) Yapıları ağır hasar gören vatandaşlarımızın kesin hasar tespit neticeleriyle birlikte TOKİ Başkanlığımızca hem Kırkağaç'ta hem Akhisar'da yüzer konut inşasına başlayacağız." dedi.

 


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