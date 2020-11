Bakan Kurum duyurdu: Depremzedelere 30 bin lira eşya yardımı yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum yardım ödemelerine başlandığını belirterek, "Aile Bakanlığımız ve Kızılay tarafından, AFAD ve Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından gerekli yardımlar valimize gönderildi ve bugün itibarıyla yardımlarımızı ödemeye başladık" dedi.

İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Yaralı vatandaşlarımızın tedavileri sürdürülmektedir. Artçı depremler 4 ve üzeri şiddetin. Bunlar olmaya devam edecek. Hasarlı binalara girilmemesi gerektiği konusunda vatandaşlarımızı bir daha uyarmak istiyorum. 104 vatandaşımızı enkazdan yaralı bir şekilde çıkardık. Tedavileri yürütülüyor. 17 binanın 9'uzunda çalışmalarımızı tamamladık. 8 binada çalışmalarımız sürüyor. Hasar tespit çalışmalarına başladık ve amacımız öncelikli alanları 2-3 gün içerisinde, bütününde de 10 gün içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz.

AĞIR BİNA SAYISI 41'E ULAŞTI

Sayımız 1000'e yaklaştık ve her geçen gün sayıyı artırıyoruz. Hasar tespit çalışmalarında an itibarıyla 2 bin 234 binada 28 bin 100 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Ağır, acil ve yıkık sayımız 41'e ulaştı ve 1041 bölümden ulaşıyor. Arama kurtarma, enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandığında eş zamanlı olarak şu an da inşa çalışmaları yürütüyoruz. Bir ay sonra da inşallah burada inşa çalışmalarına başlamış olacağız.

YARDIM ÖDEMELERİ BAŞLADI

Aile Bakanlığımız ve Kızılay tarafından, AFAD ve Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından gerekli yardımlar valimize gönderildi ve bugün itibarıyla yardımlarımızı ödemeye başladık. Bugün Bayraklı'daki 24 mahallemizin muhtarıyla bir araya geldik ve 24 mahalledeki afet koordinasyon çadırı kuruyoruz. Mahallelimizin, vatandaşımızın ne ihtiyacı, talebi varsa valilik üzerinden koordinasyonu yürütüyoruz. Talepleri aldık ve eksikleri gidermek adına çalışmayı sürdürüyorlar. Bu koordinasyon, birlik-beraberlik önemli. Her depremde vatandaşımızla beraber olmak suretiyle yaralarımızı hızlı sardık.

Yıkılmış veya yıkılacak binada eşyalarını alamayan vatandaşlara 30 bin TL eşya yardımı yapılacak. Ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara da evlerinde oturamayacaklarsa 5 bin lira taşınma ve kira yardımı vereceğiz. Seferihisar esnafımızla bir araya geldik, hasar tespit çalışmalarımızı yaptık. 15 milyon (TL) civarında esnafımızın hasarı var.

Valilik bünyesinde vakıf üzerinden Aile Bakanlığımızın desteğiyle ödemelere başlanacak. Zarar durumuna göre oransal olarak Valilik esnafımıza yardımları yapacak. Amacımız enkaz altındaki vatandaşlarımızı hızlı bir şekilde kurtarmak, tek önceliğimiz budur. Rıza Bey'in apartmanın yanındaki 2 apartmanın hasar tespit çalışmaları yapıldı ve ikisi de ağır hasarlı, yıkılma riski statüsünde. Bu binaları sürekli takip ediyoruz ki arama kurtarma faaliyeti yapan arkadaşlarımıza bir zarar gelmesin.