Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7697
  • 7,6649
  • 373.299
  • 109537
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan Kurum duyurdu: 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 10 millet bahçesi daha açılıyor
04 Haziran 2020 Perşembe 19:05 | Son Güncelleme:

Bakan Kurum duyurdu: 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 10 millet bahçesi daha açılıyor

Bakan Kurum duyurdu: 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 10 millet bahçesi daha açılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan 10 millet bahçesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye genelinde yapımını sürdürdüğü 207 millet bahçesiyle şehirlerde yeşil alan miktarını artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi'nde düzenlenecek törenle İstanbul Pendik ve Halkalı, Sakarya, Samsun, Sivas, Diyarbakır, Trabzon, Batman, Bursa ve Elazığ'da yapımı tamamlanan 10 millet bahçesinin toplu açılışı yapılacak.

Bakan Kurum duyurdu: 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 10 millet bahçesi daha açılıyor

AA'nın aktardığı habere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yayımladığı videoda, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde, 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefine kararlılıkla yürüdüklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin 100. yılına, 2023'e doğru giderken, ülkemizin en prestijli projelerinden biri olan millet bahçelerimiz, 1000 yıllık şehircilik geleneğimizin bir yansıması, tabiatla şehirlerimizi ve insanımızı buluşturan bir köprü olacak."

13 millet bahçesinin açılışını 2018'de gerçekleştirdiklerini anımsatan Kurum, şunları kaydetti:

"Şimdi yine 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, İstanbul, Sakarya, Samsun, Batman, Sivas, Bursa, Trabzon, Diyarbakır ve Elazığ'da 10 yeni millet bahçemizin açılışını yapacak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Yeni millet bahçelerimiz, yediden yetmişe tüm vatandaşlarımız için hayırlı uğurlu olsun. Milletimiz bahçeleriyle buluşuyor, şehirlerimiz nefes alıyor."
Pakistan'da düşen uçağa ilişkin dikkat çeken detaylar!
ABD'den flaş Libya açıklaması: O uçaklar henüz kullanılmadı!
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! 1,5 yıllık macera sona erdi
Bakan Kurum duyurdu: 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 10 millet bahçesi daha açılıyor
Yastık altında altını olanlar dikkat! Tekrar başladı...
' 3 bine yakın ilave personel alımı söz konusu olacak'

' 3 bine yakın ilave personel alımı söz konusu olacak'

Kamu bankalarından tarihin en avantajlı paketi! Kredi fırsatından kimler

Kamu bankalarından tarihin en avantajlı paketi! Kredi fırsatından kimler yararlanacak?

Van'daki menderesler yılın her döneminde görsel şölen sunu

Van'daki menderesler yılın her döneminde görsel şölen sunuyor

Türkiye'den Nijer'e tıbbi yardım

Türkiye'den Nijer'e tıbbi yardım