Bakan Kurum: 400 rezerv konut evleri yıkılanlara tahsis edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Riskli binalar için köklü dönüşüm projesini başlatacağız. Acil olarak yıkılacak binalar önceliğimiz. Dönüştürülecek konutlar için vatandaşlara kira yardımı, taşınma yardımı yapacağız" açıklamasında bulundu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Riskli binalar için köklü dönüşüm projesini başlatacağız. Acil olarak yıkılacak binalar önceliğimiz. Vatandaşımızın bu süreçten en az şekilde yara alacağı şekilde süreci yöneteceğiz.

Enkaz kaldırma çalışmalarını yaparken kolon kesilip kesilmediğinin tespitini yapacağız. Yapanlar yaptıranlar hakkında cezai işlem uygulanacak.

Baktığımızda yıkılan bina, ağır hasarlı binalar söz konusu. Yıkılmamış olması ağır hasarlı olmadığını göstermiyor. Ne kadar riskli yapı varsa tespitini yapacağız. Kış ortasındayız, hızlı şekilde dönüştüreceğiz. Dönüştürülecek konutlar için vatandaşlara kira yardımı, taşınma yardımı yapacağız. Acil yardım ödeneği olarak vatandaşlarımızın ailelerine ulaştırıyorlar.

Ülkemiz deprem ülkesi. Biliyorsunuz bugüne kadar 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. 100 bin sosyal konut projesini başlattık bunların hepsi depreme dayanıklı projeler üretmek için yaptığımız çalışmalardır. Yeni yapılan binalarda deprem yönetmeliğine uygun yapılmasının önünü açtık. 81 ilimize genelge gönderdik. Riskli acil binaları bize bildirin, birlikte kentsel dönüşümü gerçekleştirelim dedik. Acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konut var. Bu yıl 50-60 bin konutun dönüşümünü yapacağız. İller Bankası belediyelerimize hibe, kredi desteği veriyoruz. Vatandaşlarımızın da aynı duyarlılık içinde olması gerekiyor. Hepimiz üzülüyoruz, enkazın altında biri kaldığında hepimizin içi parçalanıyor.

Enkaz bölgelerinde çalışmalar yaparken doğalgaz ve elektrik hatlarını kesmek zorundayız, güven içinde çalışılması için. Altyapıya ilişkin tüm tespitlerimizi yaptık. Tespit edilen problemleri de gideriyoruz.