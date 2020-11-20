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20 Kasım 2020 Cuma 10:21 | Son Güncelleme:

Bakan Kurum: 110 bin konutun dönüşümünü başlattık

Bakan Kurum: 110 bin konutun dönüşümünü başlattık

Son Dakika Haberleri.. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm kapsamında yatırım bedeli 39 milyar lira olan 110 bin konutun dönüşümünün başlatıldığını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm kapsamında yatırım bedeli 39 milyar lira olan 110 bin konutun dönüşümünün başlatıldığını açıkladı.

Bakan Kurum, İzmir'de 2000 yılından sonra yapılan binalarda yıkım da hasar da tespit etmediklerini belirtti.

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