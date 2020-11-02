Bakan Kocan'dan Elif paylaşımı: Kendisini merak edenlere şimdi bizzat mesajı var

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazının altından 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in sağlık durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Koca, "65 saat sonra kurtarılan Elif’in sağlık durumu bilgilerini 2 saat kadar önce paylaşmıştım. Kendisini merak edenlere şimdi bizzat mesajı var." dedi.

Bakan Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer ver:

"ELİF PERİNÇEK. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi."

ELİF PERİNÇEK. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 2, 2020

"BİZZAT MESAJ VAR"

Bakan Koca, "65 saat sonra kurtarılan Elif’in sağlık durumu bilgilerini 2 saat kadar önce paylaşmıştım. Kendisini merak edenlere şimdi bizzat mesajı var." dedi.

"İDİL ŞİRİN'İN HAYATİ FONKSİYONLARI YERİNDE"

Bakan Koca, İzmir depreminde 55 saat sonra kurtarılan İdil Şirin'le ilgili ş ifadeleri kullandı:

"İDİL ŞİRİN. 55 saat sonra kurtarıldı. 14 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, hayati fonksiyonları yerinde, böbrek fonksiyonları normal. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. Tetkikinde omurgasında kırık görülmedi."