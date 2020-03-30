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  3. Bakan Koca'dan 'verilerde tutarsızlık' iddialarına yalanlama

Bakan Koca'dan 'verilerde tutarsızlık' iddialarına yalanlama

Bakan Koca'dan 'verilerde tutarsızlık' iddialarına yalanlama

Bakan Koca "Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “COVİD-19 Verileri, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Açıklanan sayısal veriler, kanıta dayalıdır. Doğrudan COVİD-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur” ifadelerini kullandı.


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