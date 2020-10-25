Bakan Koca'dan uyarı: Salgına karşı organize olalım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgında vaka sayılarının arttığı İstanbul'da toplantılarda bulundu. Toplantı sonrası sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Koca, "Salgına karşı organize olalım" uyarısında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki programı kapsamında Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine ziyarette bulundu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarının ülke genelinin yüzde 40'ına ulaştığı İstanbul'da bugün, üçüncü toplantımızı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinin yöneticileriyle yaptık. Riske karşı gücümüzü takviye ediyoruz. 3 kurala uyulursa hastanelere daha az ihtiyaç duyarız." ifadelerini kullandı.
Koca, söz konusu paylaşımında, "Salgına karşı organize olalım." çağrısını yineledi.
Paylaşımda ziyarete ilişkin fotoğraf da yer aldı.
Vaka sayılarının ülke genelinin %40’ına ulaştığı İstanbul’da, bugün, üçüncü toplantımızı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinin yöneticileriyle yaptık. Riske karşı gücümüzü takviye ediyoruz. 3 kurala uyulursa hastanelere daha az ihtiyaç duyarız. SALGINA KARŞI ORGANİZE OLALIM. pic.twitter.com/r9VCOHO0ri— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 25, 2020