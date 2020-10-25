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25 Ekim 2020 Pazar 22:02 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan uyarı: Salgına karşı organize olalım

Bakan Koca'dan uyarı: Salgına karşı organize olalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgında vaka sayılarının arttığı İstanbul'da toplantılarda bulundu. Toplantı sonrası sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Koca, "Salgına karşı organize olalım" uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki programı kapsamında Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine ziyarette bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarının ülke genelinin yüzde 40'ına ulaştığı İstanbul'da bugün, üçüncü toplantımızı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinin yöneticileriyle yaptık. Riske karşı gücümüzü takviye ediyoruz. 3 kurala uyulursa hastanelere daha az ihtiyaç duyarız." ifadelerini kullandı.

Koca, söz konusu paylaşımında, "Salgına karşı organize olalım." çağrısını yineledi.

Paylaşımda ziyarete ilişkin fotoğraf da yer aldı.

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