Bakan Koca'dan teşekkür paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlere uyarak evde kalan vatandaşlarımıza paylaştığı video ile teşekkür etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs salgını sebebiyle halkın dışarı çıkmadığını gösteren meydanların boş olduğu görüntüleri paylaştığı video ile teşekkür etti.
Sağ ol Türkiye.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 29, 2020
Yarını tedbirlere daha sıkı uyarak geçirelim. pic.twitter.com/pdD4CC0IPB
Bana Koca paylaşımında "Sağ ol Türkiye. Yarını tedbirlere daha sıkı uyarak geçirelim." ifadelerine yer verdi.