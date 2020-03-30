Bakan Koca'dan teşekkür paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs salgını sebebiyle halkın dışarı çıkmadığını gösteren meydanların boş olduğu görüntüleri paylaştığı video ile teşekkür etti.

Sağ ol Türkiye.

Yarını tedbirlere daha sıkı uyarak geçirelim. pic.twitter.com/pdD4CC0IPB — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 29, 2020

Bana Koca paylaşımında "Sağ ol Türkiye. Yarını tedbirlere daha sıkı uyarak geçirelim." ifadelerine yer verdi.