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Bakan Koca'dan teşekkür paylaşımı

Bakan Koca'dan teşekkür paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlere uyarak evde kalan vatandaşlarımıza paylaştığı video ile teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs salgını sebebiyle halkın dışarı çıkmadığını gösteren meydanların boş olduğu görüntüleri paylaştığı video ile teşekkür etti.

Bana Koca paylaşımında "Sağ ol Türkiye. Yarını tedbirlere daha sıkı uyarak geçirelim." ifadelerine yer verdi.


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