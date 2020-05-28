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  3. Bakan Koca'dan 'sosyal mesafe ve maske' uyarısı
28 Mayıs 2020 Perşembe 12:50 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan 'sosyal mesafe ve maske' uyarısı

Bakan Koca'dan 'sosyal mesafe ve maske' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Risk, devam ediyor. Sosyal mesafeyi 1,5 metrede tutmak için dikkatli olalım, maskeyi kuralına uygun şekilde takalım" dedi.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıkamada, "Bugünlerde adımlarımızı ölçerek atalım. Risk, devam ediyor. Sosyal mesafeyi 1,5 metrede tutmak için dikkatli olalım, maskeyi kuralına uygun şekilde takalım. Maske ve sosyal mesafe, iki tedbir birlikteyken tam tedbirdir. Riskin nereden geleceği hiç belli olmaz. Maskeyle yetinmeyelim" ifadesini kullandı.


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