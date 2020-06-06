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  3. Bakan Koca'dan 'sosyal mesafe' uyarısı
06 Haziran 2020 Cumartesi 23:16 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan 'sosyal mesafe' uyarısı

Bakan Koca'dan 'sosyal mesafe' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Galata Köprüsü'nde sosyal mesafe kuralına uymadan balık tutan kişilerin fotoğrafını paylaşarak, "sosyal mesafe" uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Sosyal mesafe kuralına balıklarla balıkçılar arasında uyuldu" ifadesinin yer aldığı, İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşların fotoğrafını paylaştı.

AA'nın aktardığı habere göre, Koca, bu paylaşımına, şu notu paylaştı:

"Galata Köprüsü'nde bugün çekilen fotoğraftan anladığımıza göre, balıkçılar arasında 1,5 metre mesafe kuralına uyulmamış. Kovalar dolmuş mu bilmiyoruz ama virüs köprüye uğramışsa eli boş dönmemiştir. Özellikle kronik hastalığı olanlar maskesiz, mesafesiz risk altındadır. Rast gelmesin."
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