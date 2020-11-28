  • $7,8187
  • 9,3602
  • 449.547
  • 1328.73
  • Haberler
  • Güncel
  • Bakan Koca'dan SMA açıklaması: Tedavisi olmadığı iddiası asılsızdır
28 Kasım 2020 Cumartesi 16:29 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan SMA açıklaması: Tedavisi olmadığı iddiası asılsızdır

Bakan Koca'dan SMA açıklaması: Tedavisi olmadığı iddiası asılsızdır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalığının tedavisi olmadığı ve 2 yaşına kadar gen tedavisi almazsa öleceği hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen SMA Hastalığında Güncel Tedaviler Çalıştayı’nda SMA bilim kurulu üyeleri bir araya geldi. Bakan Koca Çalıştay’la ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Koca, “SMA Bilim Kurulu, hastalığın tedavisi olmadığı, 2 yaşına kadar gen tedavisi almazsa öleceği hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Başvuru süreci tamamlanan SMA hastaları etkinliği ve yan etkileri bilinen, ülkemizde başarı ile uygulanan tedaviden halen faydalanmaktadır.

Gen tedavisi uygulama prosedürünün bir parçası olarak en az 1 ay süreyle bağışıklık sisteminin baskılanması gerekmekte, özellikle kilosu yüksek olan bazı hastalarda bu süreç 1 yıla kadar uzayabilmektedir. SMA Bilim Kurulu, her ay toplanıyor, STK’lar ve aileler bilgilendiriliyor” ifadelerini kullandı.

<p>Editör: Duygu Gecü Yüzseven <a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>duygu.gecu@turkmedya.com

Pandemide evde cilt bakımı nasıl olmalı?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde 2021 yılı için artış oranı belli oldu! 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar?

Balın bilinmeyen faydaları! Sabah akşam mutlaka bu şekilde tüketin

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.