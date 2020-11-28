Bakan Koca'dan SMA açıklaması: Tedavisi olmadığı iddiası asılsızdır

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen SMA Hastalığında Güncel Tedaviler Çalıştayı’nda SMA bilim kurulu üyeleri bir araya geldi. Bakan Koca Çalıştay’la ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Koca, “SMA Bilim Kurulu, hastalığın tedavisi olmadığı, 2 yaşına kadar gen tedavisi almazsa öleceği hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Başvuru süreci tamamlanan SMA hastaları etkinliği ve yan etkileri bilinen, ülkemizde başarı ile uygulanan tedaviden halen faydalanmaktadır.

Gen tedavisi uygulama prosedürünün bir parçası olarak en az 1 ay süreyle bağışıklık sisteminin baskılanması gerekmekte, özellikle kilosu yüksek olan bazı hastalarda bu süreç 1 yıla kadar uzayabilmektedir. SMA Bilim Kurulu, her ay toplanıyor, STK’lar ve aileler bilgilendiriliyor” ifadelerini kullandı.