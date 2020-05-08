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  3. Bakan Koca'dan semt pazarlarında maske uyarısı

Bakan Koca'dan semt pazarlarında maske uyarısı

Bakan Koca'dan semt pazarlarında maske uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları semt pazarlarında maske takmaları konusunda uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden, bir pazar esnafının üzerinde "Parasız gel, maskesiz gelme" yazılı tezgahının fotoğrafını paylaştı.

AA'nın aktardığı habere göre, Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Maske ve sosyal mesafe uyarılarımız, halkımızın pratik zekası, hazırcevap konuşmasıyla mevzu olup yayılıyor. Pazar yerinde dikkatli olalım. Biri, parayla birlikte bir miktar koronavirüs uzatabilir."

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