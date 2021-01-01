  • $7,4343
  • 9,0793
  • 452.981
  • 1476.72
  • Haberler
  • Güncel
  • Bakan Koca'dan mutasyonlu virüs açıklaması: Yurda giriş yapan 15 kişide tespit edildi
01 Ocak 2021 Cuma 20:05 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan mutasyonlu virüs açıklaması: Yurda giriş yapan 15 kişide tespit edildi

Bakan Koca'dan mutasyonlu virüs açıklaması: Yurda giriş yapan 15 kişide tespit edildi
AA

Mutasyonlu virüs Türkiye'de görüldü. Sağlık Bakanı Koca, İngiltere'den Türkiye'ye giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu virüsün Türkiye'de 15 kişide görüldüğünü bildirdi.

Koca, yazılı açıklamasında, İngiltere tarafından duyurulan virüsteki mutasyonla ilgili olarak tedbirlerin alınıp bu ülkeden yurda girişlerin askıya alındığını hatırlattı.

Ayrıca son dönemde İngiltere'den Türkiye'ye girmiş kişilerin tamamının da geriye dönük tarama altına alındığını belirten Koca, Halk Sağlığı Referans laboratuvarlarının da yurdun çeşitli bölgelerinden düzenli taramalar yaptığını aktardı. Koca, açıklamasında şunları kaydetti:

"İngiltere'den son dönemde yurda giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif çıkan kişilerden geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edilmiştir. Bu kişiler tarama başladığından beri izolasyon altındadır. İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevreleri de karantinaya alınmış ve yaygın temas taraması yapılmış ve kontrol altına alınmıştır. Yurt çapında yapılan düzenli taramalarda mutasyonlu virüs İngiltere'den giriş yapan kişiler dışında tespit edilmemiştir. İngiltere'den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur. Gelişmelerden vatandaşımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz."

<p>Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sözü Gazetesi'nin Ayasofya manşetiyle ilgili de 'Ben okumuyorum. Kim

Başkan Erdoğan'ın Sözcü'nün Ayasofya manşetine ilk yorum: Ben okumuyorum kimse de para verip almasın

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Copyright 2021
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.