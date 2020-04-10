Bakan Koca'dan milletvekillerine çağrı: Bir an önce yasalaşmalıdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde gerçekleştirdiği basın toplantısında, sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin teklifin TBMM'de 'evet' oyuyla bir an önce yasalaşması için milletvekillerine çağrıda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde gerçekleştirdi basın toplantısında, koronavirüste son durumu aktardı.
Bakan Koca, sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin teklifin TBMM'de 'evet' oyuyla bir an önce yasalaşması için milletvekillerine çağrıda bulundu.
"TEKLİFİN MECLİSİN HER ÜYESİNİN 'EVET' OYUYLA BİR AN ÖNCE YASALAŞMASIDIR"
Koca, "İstirhamımız, sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin teklifin Meclisin her üyesinin 'evet' oyuyla bir an önce yasalaşmasıdır." dedi.