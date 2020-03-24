Bakan Koca'dan Mazhar Alanson'lu 'Hayat eve sığar' paylaşımı

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Alanson'un gitar çalarken görüldüğü fotoğrafa "Hayat eve sığar" etiketiyle yer verdi.

KOCA'DAN ALANSON'A TEŞEKKÜR

Bakan Koca, daha sonra yaptığı paylaşımda "Mazhar Alanson, Hayat Eve Sığar dedi ve kampanyamıza katıldı. Desteği için kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

