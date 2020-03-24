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  3. Bakan Koca'dan Mazhar Alanson'lu 'Hayat eve sığar' paylaşımı

Bakan Koca'dan Mazhar Alanson'lu 'Hayat eve sığar' paylaşımı

Bakan Koca'dan Mazhar Alanson'lu 'Hayat eve sığar' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müzisyen Mazhar Alanson'un fotoğrafının yer aldığı "Hayat eve sığar" mesajını paylaştı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Alanson'un gitar çalarken görüldüğü fotoğrafa "Hayat eve sığar" etiketiyle yer verdi.

KOCA'DAN ALANSON'A TEŞEKKÜR 

Bakan Koca, daha sonra yaptığı paylaşımda "Mazhar Alanson, Hayat Eve Sığar dedi ve kampanyamıza katıldı. Desteği için kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


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