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  3. Bakan Koca'dan maske ve eldiven uyarısı
07 Haziran 2020 Pazar 19:00 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan maske ve eldiven uyarısı

Bakan Koca'dan maske ve eldiven uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kullanılmış maske ve eldivenlerin canlı virüs taşıyabileceği uyarısında bulunarak, "Çıkardığınız maske ve eldivenleri yere atmayın, çöpe atar atmaz da yenisini takın" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kullanılmış koronavirüs maskesi ve eldivenlerin, canlı virüs taşıyabileceği için riskli olduğunu, çöpe atılması gerektiğini belirtti.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Kullanılmış koronavirüs maskesi ve eldivenler, canlı virüs taşıyabileceği için risklidir. Dışarıda, muhtemelen yenisini takmak için çıkardığınız maske ve eldivenleri yere atmayın, çöpe atın. Salgın dünyayı bu denli etkilemişken çevreyi de kirletmesine lütfen izin vermeyin."

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