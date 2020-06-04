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  3. Bakan Koca'dan koronavirüsten hayatını kaybeden güvenlik görevlisi için paylaşım
04 Haziran 2020 Perşembe 22:29 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan koronavirüsten hayatını kaybeden güvenlik görevlisi için paylaşım

Bakan Koca'dan koronavirüsten hayatını kaybeden güvenlik görevlisi için paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsten hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Murat Çidam için paylaşım yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenlik görevlisi Murat Çidam. 1974, İstanbul doğumlu. Bayrampaşa Ticaret Lisesini bitirdi. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmet veriyordu. 1 çocuk babasıydı. COVID-19 tanısı konduktan sonra 17 gün yaşadı. Sükûnetiyle tanınırdı. Mücadelesi için minnettarız." ifadelerini kullandı.

(İHA)

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