Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadele açıklaması
Bakan Koca: İyi haberler bekleyen ülkem! Koronavirüs'le mücadelende beklediğin haberleri almaya başladın. Tehdit, giderek zayıflıyor. Başarı, 83 milyonun. Hepimiz çok iyi biliyoruz: Mücadelemiz henüz bitmedi. Mücadele, muntazam devam etmelidir. TAVİZ VERMEZSEK, sonucu kısa sürede alabiliriz.
Bakan Koca: İyi haberler bekleyen ülkem! Koronavirüs’le mücadelende beklediğin haberleri almaya başladın. Tehdit, giderek zayıflıyor. Başarı, 83 milyonun. Hepimiz çok iyi biliyoruz: Mücadelemiz henüz bitmedi. Mücadele, muntazam devam etmelidir. TAVİZ VERMEZSEK, sonucu kısa sürede alabiliriz.