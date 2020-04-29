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  3. Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadele açıklaması

Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadele açıklaması

Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadele açıklaması

Bakan Koca: İyi haberler bekleyen ülkem! Koronavirüs'le mücadelende beklediğin haberleri almaya başladın. Tehdit, giderek zayıflıyor. Başarı, 83 milyonun. Hepimiz çok iyi biliyoruz: Mücadelemiz henüz bitmedi. Mücadele, muntazam devam etmelidir. TAVİZ VERMEZSEK, sonucu kısa sürede alabiliriz.

Bakan Koca: İyi haberler bekleyen ülkem! Koronavirüs’le mücadelende beklediğin haberleri almaya başladın. Tehdit, giderek zayıflıyor. Başarı, 83 milyonun. Hepimiz çok iyi biliyoruz: Mücadelemiz henüz bitmedi. Mücadele, muntazam devam etmelidir. TAVİZ VERMEZSEK, sonucu kısa sürede alabiliriz.


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