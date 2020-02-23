Bakan Koca'dan koronavirüs yalanına tepki: Ahlaki bir problem...

Van'da koronavirüs vakası olduğu izlenimi verilen bir video sosyal medyada paylaşılmaya başladı. Videoyu yalanlayan Bakan Koca paylaşıma sert tepki gösterdi. Resmi Twitter hesabından, videonun paylaşıldığı bir tweet'i alıntılayan Koca, paylaşımında "Kamuoyunu kasten tedirgin etmek ahlaki bir problemdir." ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYADA paylaşılan bir videoda, Van'da Koronavirüs vakası olduğu izlenimi verilmektedir.

1-Van'da hiçbir Koronavirüs vakası tespit edilmemiştir.

2-Video yeni değildir, 1 ay önce başka bir yerde çekilmiştir.

3-Kamuoyunu kasten tedirgin etmek ahlaki bir problemdir. https://t.co/plXngVOvLs — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 23, 2020

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