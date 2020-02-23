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  3. Bakan Koca'dan koronavirüs yalanına tepki: Ahlaki bir problem...

Bakan Koca'dan koronavirüs yalanına tepki: Ahlaki bir problem...

Bakan Koca'dan koronavirüs yalanına tepki: Ahlaki bir problem...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada paylaşılan bir videoya tepki gösterdi. Van'da koronavirüs vakası olduğu izlenimi oluşturan videoyu yalanlayan Koca "Kamuoyunu kasten tedirgin etmek ahlaki bir problemdir." dedi.

Van'da koronavirüs vakası olduğu izlenimi verilen bir video sosyal medyada paylaşılmaya başladı. Videoyu yalanlayan Bakan Koca paylaşıma sert tepki gösterdi. Resmi Twitter hesabından, videonun paylaşıldığı bir tweet'i alıntılayan Koca, paylaşımında "Kamuoyunu kasten tedirgin etmek ahlaki bir problemdir." ifadelerine yer verdi.

 

 

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