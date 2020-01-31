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  3. Bakan Koca'dan Wuhan'dan gelecek Türk vatandaşlarıyla ilgili önemli açıklama

Bakan Koca'dan Wuhan'dan gelecek Türk vatandaşlarıyla ilgili önemli açıklama

Bakan Koca'dan Wuhan'dan gelecek Türk vatandaşlarıyla ilgili önemli açıklama

Bakan Koca, "Her Çin'den gelen vatandaşı hastane ortamında karantina altına almıyoruz. 'Peki niye 50 kişinin getirileceği vatandaşlarımızı karantinaya alıyoruz?' diye soruyorsunuz. Özellikle bu dönemde enfeksiyonun yoğun olduğu dönemde toplu olarak gelen vatandaş kitlesi olduğu için Bilim Kurulu böyle bir tedbir alınmasına karar verdi." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü hakkında, “Ufak belirtiler karşısında tedirgin olunmamalı” dedi.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Karantina odalarımızı, devamında negatif basınçlı sedyelerimizi ve ambulans sistemimi bu dönemde hızla devreye soktuk. Bu dönemde Çin'den gelen 11 bin kişi bu kameralardan tarandı. Bu kişilerden herhangi bir pozitif vaka olmadı.

Dünya Sağlık Örgütü dün küresel bir durum olduğunu ifade etti. Özellikle seyahat kısıtlamalarının olmaması yönünde uyardı. Daha çok sağlık alanında adımların atılması konusunda öneri sundu.

13 Ocak itibari ile tedbirlerimizi hızla almaya başladık. Öncelikle bulaşıcı hastalıklar merkezimiz ve diğer kurumlarımız tedbirleri aldı. Bu konuda bilgili olan hocalarımızla bilim kurulu oluşturduk.

Bilim kurulu rehber oluşturdu. Nelerin yapılması gerektiğini adım adım anlatan bilgilerden bulunuyor. Bakanlık olarak şeffaf bir şekilde Bilim kurulumuzun yönlendirmesiyle belirli aralıklarla bilgilendirmeleri yapacağız. Bakanlığın bilgilendirmesi dışında sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere itibar edilmemesi gerekiyor.

Özellikle bizim bu dönemde daha çok önemsediğimiz, kaynağı Çin olan ve bu güne kadar görülen vakaların %99 Çin'den yayıldığı için oranın vatandaşlarıyla temas halinde bulunduktan sonra kusma, mide bulantısı ateş gibi durumlarda hastanelere başvurmasını istiyoruz.

Seyahat kısıtlaması yok. Bu hastalığın yayıldığı bölgelere seyahatin yapılmaması için uyarıldı.

Her Çin'den gelen vatandaşı hastane ortamında karantina altına almıyoruz. Peki niye 50 kişinin getirileceği vatandaşlarımızı karantinaya alıyoruz? diye soruyorsunuz. Özellikle bu dönemde enfeksiyonun yoğun olduğu dönemde toplu olarak gelen vatandaş kitlesi olduğu için Bilim Kurulu böyle bir tedbir alınmasına karar verdi. Toplu bir giriş söz konusu olmasaydı evde de takibe alınabilirdi. Çok hassas davrandığımız için yer yer numune aldığımız hasta sayısı fazla oldu. Bu zamana kadar numune aldığımız hasta sayısı 70 oldu ve aralarından hiçbirinde pozitif bir sonuç çıkmadı.


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