Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması:O ülkeler şimdiden 10 bin adet istedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Vuhan’dan tahliye edilen ve gözlem süreleri dolan vatandaşları Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Koca, “Hastanemiz yine enfeksiyon nedeniyle açık kalmaya devam edecek. Bu süreçte virüsten dolayı herhangi bir vaka durumunda aynı yerde tutmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Çin’de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle TSK’ya ait kargo uçağıyla Vuhan’dan tahliye edilen 42 yolcu ve mürettebatın 14 gün boyunca kontrol altında tutuldukları Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde alınan tüm testleri negatif çıktı.

“TÜRKİYE’NİN GELİŞTİRDİĞİ KİT, SONUÇ VERİYOR”

Çin’den tahliye edilen vatandaşlarda virüsün rastlanmadığını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tüm tahliller tamamlandı, koronavirüse rastlanmadı. Kişisel olarak herkesle ayrı ayrı ilgilenildi. Buradan hizmet eden personellerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte normal hayatlarına devam edecekler. Bundan sonraki süreçte de takip edilmeyecekler.” şeklinde konuştu.

“TALEPLERİ KARŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Türkiye’nin geliştirdiği koronavirüs kitinin sonuç verdiğini belirten Fahrettin Koca, “Kit virüse karşı 90 ile 120 dakika arasında sonuç verebiliyor. Bu süreyi 60-70 dakikaya çekme konusunda çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde yurt dışındaki talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Özbekistan ve Kırgızistan şimdiden 10 bin adet istedi. Kiti biz de geçen hafta Perşembe gününden itibaren kullanmaya başladık.” dedi.

“TÜRKİYE DSÖ’NÜN TEDBİRLERİNİ UYGULAYAN TEK ÜLKE”

Türkiye’nin DSÖ’nün tedbirlerini uygulayan tek ülke olduğunu sözlerine ekleyen Koca, şöyle konuştu:

“Karantina hastanesi ayrılarak özel ambulansa çevrilen uçakla, tahliyesini yapan tek ülkeyiz. Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Hastanemiz yine enfeksiyon nedeniyle açık kalmaya devam edecek.

Bu süreçte virüsten dolayı herhangi bir vaka durumunda aynı yerde tutmaya devam edeceğiz. DSÖ’nün ülkeler için önerdiği tedbirlerden daha ötesini uygulayan bir Türkiye oldu. Karantina hastanesi olarak ayrılan burada gözlem altında tutulan bir ülke daha olmadı.”