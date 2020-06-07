07 Haziran 2020 Pazar 09:35 | Son Güncelleme:
Bakan Koca'dan Kadıköy Moda sahilinde eğlenenlere uyarı
Kadıköy Moda sahilinde bazı vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden dans ettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kadıköy Moda sahilinde sosyal mesafe kuralına uymadan eğlenen kişilerin videosunu paylaşarak, "Çok fazla normalleşmeyelim." ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kadıköy Moda sahilinde sosyal mesafe kuralına uymadan eğlenen kişilerin videosunu paylaşarak, "Çok fazla normalleşmeyelim." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, Twitter hesabından, Kadıköy Moda sahilinde eğlenenlerin videosunu paylaşarak, şunları kaydetti:
"'Son vakanın tedavi edildiği, salgınla mücadelenin geride risk kalmayacak şekilde başarıya ulaştığı haberini alan vatandaşlarımız kutlamalara başladı.' Bu habere daha var. Çok fazla normalleşmeyelim. Maske ve mesafe kuralına moda olarak uyalım."