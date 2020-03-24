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  3. Bakan Koca'dan Japon Büyükelçi ile koronavirüs görüşmesi

Bakan Koca'dan Japon Büyükelçi ile koronavirüs görüşmesi

Bakan Koca'dan Japon Büyükelçi ile koronavirüs görüşmesi

Sağlık Bakanı Koca, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile koronavirüse karşı yapılacak çalışmaları ele aldıklarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile bir araya geldi.

Koca, Twiter hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Bay Akio Miyajima ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Koronavirüs tehdidine karşı yapılacak çalışmalar başta olmak üzere, insanlığın ortak yararı ilkesiyle geliştirebileceğimiz çalışmaları ele aldık. Bilgide, tecrübede birliktelik içinde olacağız."


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