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30 Eylül 2020 Çarşamba 15:36 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan izolasyon uyarısı

Bakan Koca'dan izolasyon uyarısı
AA

Sağlık Bakanı Koca Evde tedavi görenler ile belirtisi olmayan virüs taşıyıcıları, bulaştırıcılık yönünden kendilerini tedavisi hastanede yapılan Kovid-19 hastasından farksız görmelidir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, izolasyon kurallarının önemine dikkat çekti.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İzolasyon kuralına neden uyulmalıdır? Evde tedavi görenler ile belirtisi olmayan virüs taşıyıcıları, bulaştırıcılık yönünden kendilerini tedavisi hastanede yapılan Kovid-19 hastasından farksız görmelidir. Dışarıda kimse, hastanede olduğu gibi koruyucu özel kıyafetlere sahip değil."

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