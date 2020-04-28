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  3. Bakan Koca'dan 'hava ambulans hizmeti' açıklaması

Bakan Koca'dan 'hava ambulans hizmeti' açıklaması

Bakan Koca'dan 'hava ambulans hizmeti' açıklaması

Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye, hava ambulans hizmetini 2008'den beri veriyor. Ve bu hizmeti kendi kaynakları ile ücretsiz sunan tek devlettir. Sadece bu yıl 453 hasta hava, 211 hasta uçak ambulansla taşınmıştır. Benzer sağlık operasyonlarının ancak filmlerde olabileceğini düşünenler ülkemize inanmalı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye, hava ambulans hizmetini 2008’den beri veriyor. Ve bu hizmeti kendi kaynakları ile ücretsiz sunan tek devlettir. Sadece bu yıl 453 hasta hava, 211 hasta uçak ambulansla taşınmıştır. Benzer sağlık operasyonlarının ancak filmlerde olabileceğini düşünenler ülkemize inanmalı.

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